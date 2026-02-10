Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’508 -0.1%  SPI 18’628 -0.3%  Dow 50’188 0.1%  DAX 24’871 -0.5%  Euro 0.9131 0.0%  EStoxx50 6’024 -0.4%  Gold 5’092 1.3%  Bitcoin 50’877 -3.8%  Dollar 0.7662 -0.2%  Öl 69.7 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: McDonalds stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ukraine plant offenbar Wahlen und Referendum abzuhalten - Druck durch USA
Ausblick: T-Mobile US mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: Pinterest mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Siemens Energy-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Buy
Suche...
eToro entdecken

Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

145.60
CHF
12.08
CHF
9.05 %
09:47:29
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.02.2026 11:06:06

Siemens Energy Buy

Siemens Energy
144.26 CHF 3.25%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens Energy nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang habe satte 22 Prozent über der Konsensschätzung gelegen, lobte Christopher Leonard am Mittwoch. Auch die anderen Eckdaten des Energietechnikkonzerns seien stark ausgefallen./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
175.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
158.60 € 		Abst. Kursziel*:
10.34%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
158.05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.72%
Analyst Name::
Christopher Leonard 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens Energy AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Energy AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:06 Siemens Energy Buy UBS AG
09:57 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
09:38 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
09:12 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:49 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen