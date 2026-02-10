Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
145.60CHF
12.08CHF
9.05 %
09:47:29
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
11.02.2026 11:06:06
Siemens Energy Buy
Siemens Energy
144.26 CHF 3.25%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens Energy nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang habe satte 22 Prozent über der Konsensschätzung gelegen, lobte Christopher Leonard am Mittwoch. Auch die anderen Eckdaten des Energietechnikkonzerns seien stark ausgefallen./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
175.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
158.60 €
|
Abst. Kursziel*:
10.34%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
158.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.72%
|
Analyst Name::
Christopher Leonard
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
10:49
|Siemens Energy-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Outperform bewertet (finanzen.ch)
|
10:28
|Siemens Energy-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt (finanzen.ch)
|
10:24
|Siemens Energy-Aktie springt an: Umsatzwachstum und Rekordaufträge (AWP)
|
10:18
|Siemens Energy mit Rekordaufträgen - Gasgeschäft brummt (AWP)
|
10:04
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Buy-Note für Siemens Energy-Aktie (finanzen.ch)
|
10:02
|DAX 40-Papier Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siemens Energy von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09:39
|Siemens Energy-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Overweight (finanzen.ch)
|
09:39
|Jefferies & Company Inc.: Siemens Energy-Aktie erhält Buy (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens Energy AG
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Energy AG
|145.60
|9.05%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:16
|
Deutsche Bank AG
Kering Hold
|11:15
|
Deutsche Bank AG
TeamViewer Hold
|11:09
|
UBS AG
TotalEnergies Buy
|11:08
|
Deutsche Bank AG
Novo Nordisk Buy
|11:06
|
Deutsche Bank AG
Ferrari Buy
|11:06
|
UBS AG
Siemens Energy Buy
|11:05
|
UBS AG
TUI Neutral