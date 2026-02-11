Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
Siemens Energy Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 170 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray attestierte dem Hersteller von Energietechnik am Mittwoch ein sehr starkes Quartal. Die Erwartungen dürften angesichts des starken Kursanstiegs seit Jahresbeginn hoch gewesen sein, doch Siemens Energy habe sie noch übertroffen./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
170.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
158.60 €
|
Abst. Kursziel*:
7.19%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
157.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.73%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
Analysen zu Siemens Energy AG
|09:38
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:12
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:49
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:48
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|08:46
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
