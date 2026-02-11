Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’521 0.0%  SPI 18’662 -0.2%  Dow 50’188 0.1%  DAX 24’924 -0.3%  Euro 0.9128 -0.1%  EStoxx50 6’032 -0.2%  Gold 5’067 0.8%  Bitcoin 51’201 -3.2%  Dollar 0.7660 -0.2%  Öl 69.8 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Siemens Energy-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Outperform bewertet
Ausblick: CANCOM SE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Mercedes-Benz veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Sector Perform von RBC Capital Markets für Commerzbank-Aktie
Buy für Commerzbank-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse
Suche...
eToro entdecken

Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

145.60
CHF
12.08
CHF
9.05 %
09:47:29
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.02.2026 09:38:50

Siemens Energy Buy

Siemens Energy
144.10 CHF 3.13%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 170 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray attestierte dem Hersteller von Energietechnik am Mittwoch ein sehr starkes Quartal. Die Erwartungen dürften angesichts des starken Kursanstiegs seit Jahresbeginn hoch gewesen sein, doch Siemens Energy habe sie noch übertroffen./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
170.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
158.60 € 		Abst. Kursziel*:
7.19%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
157.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7.73%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens Energy AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Energy AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:38 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
09:12 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:49 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:48 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08:46 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen