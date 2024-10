NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens angesichts des angestrebten Kaufs des US-Softwareunternehmens Altair Engineering mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Simon Toennessen wertete den Deal in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar als "aus industrieller Sicht sehr sinnvoll". Er würde das Angebot des Technologiekonzerns im wachsenden Simulationsmarkt stärken, der durch zunehmende Kenntnisse in den Bereichen KI und Hochleistungsrechnen angetrieben werde. Toennessen zeigte sich überrascht vom hohen Synergiepotenzial, auch wenn die Bewertung hoch erscheine. Siemens würde zudem zu einem glaubwürdigen Konkurrenten der SNP Group, von Ansys oder auch Cadence Design Systems werden./ck/ag;