Siemens Aktie News: Siemens verzeichnet am Vormittag Verluste

Die Siemens-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 276,95 EUR nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'450 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Siemens-Aktie bei 276,20 EUR. Mit einem Wert von 278,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 32'683 Siemens-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.08.2026 auf bis zu 291,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 198,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 28,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Siemens seine Aktionäre 2025 mit 5,35 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,65 EUR je Aktie ausschütten. Siemens veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 2,93 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens einen Gewinn von 2,61 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 20.79 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19.38 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 18.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Siemens.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,22 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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