Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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28.09.2026 12:29:00
Siemens Aktie News: Siemens am Montagmittag in Rot
Die Aktie von Siemens gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 276,35 EUR.
Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 276,35 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'395 Punkten steht. Die Siemens-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 276,20 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 278,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 131'454 Siemens-Aktien umgesetzt.
Am 28.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 291,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 198,00 EUR. Abschläge von 28,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,35 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,65 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 06.08.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,93 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19.38 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20.79 Mrd. EUR ausgewiesen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2027 erwartet.
Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,22 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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