Morgan Stanley Aktie 653571 / US6174464486
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29.09.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Morgan Stanley präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Quartalszahlen bei Morgan Stanley stehen an. Das prognostizieren Analysten.
Morgan Stanley wird voraussichtlich am 14.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
19 Analysten schätzen, dass Morgan Stanley für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,09 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,80 USD je Aktie erwirtschaftet.
Morgan Stanley soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,24 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 15 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 35,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,21 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 12,90 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 10,21 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 19 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 81,74 Milliarden USD, gegenüber 119,72 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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