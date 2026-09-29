|Finanzen auf einen Blick
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29.09.2026 06:20:00
Darum zahlt es sich aus ein Haushaltsbuch zu führen
Ein Haushaltsbuch zu führen birgt viele Vorteile. So behält man seine Finanzen immer genau im Blick.
Wo landet das Geld?
So zeigt das Haushaltsbuch genau auf, wofür man das eigenen Geld ausgegeben hat. Denn wer immer gewissenhaft alle Einnahmen und Ausgaben einträgt, kann am Monatsende genau ablesen, wo das erarbeitete Geld gelandet ist und welche Posten stärker zu Buche geschlagen haben. Dabei lohnt es sich die Einnahmen und Ausgaben in verschiedene grobe Kategorien zu ordnen wie beispielsweise Wohnung, Lebensmittel, Reisen usw., so werden die Ausgaben übersichtlicher.
Sparen leicht gemacht
Auch wer sich vorgenommen hat zu sparen, kann von einem Haushaltsbuch profitieren. Dabei sollten das zur Verfügung stehende Gehalt und die monatlichen bzw. jährlichen Fixkosten berücksichtigt werden. Will man sich ein monatliches Budget setzen, lohnt es sich, genau zu überlegen wie viel Geld man monatlich für Freizeitaktivitäten, Lebensmittel etc. ausgeben möchte. Teilt man den Betrag noch durch die Anzahl der Wochen eines Monats beziehungsweise durch die Anzahl der Tage, ist genau ersichtlich, wie viel Geld einem für diese Ausgaben zu Verfügung steht. Durch das genaue Führen des Haushaltsbuchs lässt sich dann genau kontrollieren, ob das Budget eingehalten wurde und wenn nicht, woran es gehakt hat. Son können auch längerfristige Sparziele einfacher erreicht werden.
Redaktion finanzen.ch
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