Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
28.40CHF
-0.81CHF
-2.77 %
19.09.2025
23.09.2025 10:16:52
Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Shell von 3000 auf 3100 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Papiere der Briten sind klarer Favorit des Experten Matthew Lofting in der europäischen Ölbranche. Er begründete dies am Dienstag mit dem überlegenen Chance-Risiko-Profil dank hoher Cashflowrendite. Shell steht auch auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan./ag/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 20:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
31.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
26.27 £
|
Abst. Kursziel*:
17.98%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
26.38 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.51%
|
Analyst Name::
Matthew Lofting
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|10:16
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|Shell Buy
|UBS AG
|28.08.25
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|Shell Outperform
|RBC Capital Markets
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|28.40
|-2.77%
