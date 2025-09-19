Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84

23.09.2025 10:16:52

Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight

Shell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Shell von 3000 auf 3100 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Papiere der Briten sind klarer Favorit des Experten Matthew Lofting in der europäischen Ölbranche. Er begründete dies am Dienstag mit dem überlegenen Chance-Risiko-Profil dank hoher Cashflowrendite. Shell steht auch auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan./ag/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 20:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
31.00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
26.27 £ 		Abst. Kursziel*:
17.98%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
26.38 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
17.51%
Analyst Name::
Matthew Lofting 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

