Shell 30.49 CHF -2.19% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Shell von 3250 auf 3300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die zu erwartenden Ausschüttungen an die Aktionäre seien unverändert attraktiv, schrieb Henry Tarr am Dienstag. Aktienrückkäufe des Öl- und Gasproduzenten könnten die Zahl der Aktien um etwa 6,5 Prozent verringern. Die Bewertungen im Sektor seien gestiegen, aber nach wie vor anspruchslos./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 06:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.