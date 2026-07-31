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Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972

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03.08.2026 13:25:15

Schneider Electric Outperform

Schneider Electric
269.00 CHF -0.31%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 330 Euro belassen. Angesichts der fortschreitenden Skalierung der KI-Infrastruktur prüften Branchenakteure zunehmend, wie sie den wachsenden Anforderungen an Energieversorgung, Kühlung und physische Infrastruktur gerecht werden können, schrieb Varun Govindaraj in einer am Montag vorliegenden Studie zu Rechenzentren im Weltraum. In seiner Studie gehe es nun um einen eher technischen Aspekt an der Schnittstelle von KI und Raumfahrt: die Weiterentwicklung von Flüssigkeitskühlsystemen für den Einsatz derartiger Rechenzentren. Die zugrundeliegende Kühlarchitektur dürfte im Wesentlichen eine Erweiterung von Technologien darstellen, die bereits vielfach in herkömmlichen Satelliten- und Raumfahrzeugdesigns Anwendung finden. Die entscheidende Frage sei daher, wie ein solches Kühlsystem konzipiert wäre, welche Komponenten erforderlich wären und welche Zulieferer von dieser Chance profitieren könnten./ck/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 02:09 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 04:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Outperform
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
330.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
287.90 € 		Abst. Kursziel*:
14.62%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
285.85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.45%
Analyst Name::
Varun Govindaraj 		KGV*:
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