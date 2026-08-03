Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
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03.08.2026 14:49:44
Bernstein Research: Beiersdorf-Aktie erhält Outperform
Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Beiersdorf-Papiers durch Bernstein Research-Analyst Callum Elliott.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf nach einer erneut gesenkten Jahresprognose auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Callum Elliott sprach in einer am Montag vorliegenden Studie von einer Gewinnwarnung enormen Ausmasses, in deren Folge der Analystenkonsens wohl um 15 Prozent sinken dürfte. Angesichts der ausbleibenden Fortschritte, die der Konsumgüterkonzern mit seiner Kernmarke Nivea mit ihrem zuletzt sehr schwachen Wachstums mache, sei dies aber auch kein so grosser Schock.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Beiersdorf-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel um 14:33 Uhr mit Abschlägen von 3.5 Prozent bei 77.86 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 22.01 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 558’748 Beiersdorf-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 fiel die Aktie um 15.8 Prozent. Die Beiersdorf-Bilanz für Q2 2026 wird am 05.08.2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 11:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 11:23 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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