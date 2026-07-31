ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202
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ING Group Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING von 31,30 auf 33,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Delphine Lee erhöhte in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Gewinnschätzung je Aktie für die niederländische Bank wegen einer stärkeren Entwicklung der Kernerträge. Sie bleibt positiv gestimmt für die Aktien, deren Kurs die Wachstumsstory noch nicht vollständig widerspiegele./rob/tih/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Overweight
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
33.10 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
30.12 €
|
Abst. Kursziel*:
9.89%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
30.11 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.93%
|
Analyst Name::
Delphine Lee
|
KGV*:
-
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|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|UBS AG
|30.07.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|UBS AG
|09.07.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
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Aktien in diesem Artikel
|ING Group
|27.94
|1.29%
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