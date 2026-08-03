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Ausblick auf Zahlenwerk 03.08.2026 21:01:00

Ausblick: Pinterest mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: Pinterest mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Pinterest wird demnächst die Zahlen für das jüngst abgelaufene Quartal vorlegen. Das prognostizieren Analysten.

Pinterest
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Pinterest präsentiert in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 23 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,357 USD je Aktie gegenüber 0,060 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

33 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,15 Milliarden USD - das würde einem Zuwachs von 15,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 998,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 28 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,88 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,610 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 37 Analysten auf durchschnittlich 4,87 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,22 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ink Drop / Shutterstock.com
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