Pinterest Aktie 47103960 / US72352L1061
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Ausblick auf Zahlenwerk
|
03.08.2026 21:01:00
Ausblick: Pinterest mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Pinterest wird demnächst die Zahlen für das jüngst abgelaufene Quartal vorlegen. Das prognostizieren Analysten.
Pinterest präsentiert in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Die Prognosen von 23 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,357 USD je Aktie gegenüber 0,060 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
33 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,15 Milliarden USD - das würde einem Zuwachs von 15,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 998,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 28 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,88 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,610 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 37 Analysten auf durchschnittlich 4,87 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,22 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Apple: Rallye auf dem Prüfstand
Heute Abend legt der iPhone-Hersteller Zahlen vor. Angesichts der Rallye der vergangenen Monate, einer üppigen Bewertung und dem strapazierten Chartbild könnte es für Apple schwer werden, den Impuls für neue Höchststände zu liefern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Pinterest
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Pinterest informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
05.05.26
|Pinterest-Aktie hebt zweistellig ab: Umsatz besser als erwartet (finanzen.ch)
|
19.04.26
|Erste Schätzungen: Pinterest legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.02.26
|Pinterest-Aktie dennoch tiefrot - Analystenerwartungen weitgehend erfüllt (finanzen.ch)
|
12.02.26
|Ausblick: Pinterest mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)