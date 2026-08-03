Ausblick: Lufthansa legt Quartalsergebnis vor

Lufthansa wird am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,271 EUR. Dies würde einer Verringerung von 67,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Lufthansa 0,840 EUR je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 8,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 11,18 Milliarden EUR gegenüber 10,32 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,04 EUR, gegenüber 1,12 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 42,72 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 39,60 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch