Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’188 0.3%  SPI 18’220 0.3%  Dow 48’892 -0.4%  DAX 24’539 0.9%  Euro 0.9162 0.1%  EStoxx50 5’948 1.0%  Gold 4’855 -9.8%  Bitcoin 64’668 0.0%  Dollar 0.7728 1.0%  Öl 70.7 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Microsoft951692Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335SAP345952NVIDIA994529Rheinmetall345850Novartis1200526ABB1222171
Top News
Rekordjahr 2026 erwartet: Xtrackers sieht neue Trends am ETF-Markt
NVIDIA-Aktie schwächelt dennoch: China erteilt wohl Freigabe für DeepSeek-Chips
Apple-Aktie fester: iKonzern steigert Umsatz und Gewinn - Erwartungen übertroffen
Tesla-Aktie im Aufschwung: Spekulationen über SpaceX-Allianz mit Tesla und xAI im Blick
Depot-Vergleich: Die besten Online Broker der Schweiz im Test
Suche...
eToro entdecken

Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80

75.35
CHF
1.15
CHF
1.55 %
17:30:00
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.01.2026 20:54:06

Scout24 Overweight

Scout24
76.99 CHF 1.33%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Marcus Diebel verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf eine Ankündigung, wonach die Immobilienplattform des Portalbetreibers jetzt als App in dem KI-Tool ChatGPT verfügbar sei. Er begrüße diesen Schritt, der einen Teil der aktuellen Bedenken der Anleger hinsichtlich KI-bedingter Umbrüche direkt adressiere./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 17:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 17:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Scout24 Overweight
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
105.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
84.05 € 		Abst. Kursziel*:
24.93%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
84.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.00%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse