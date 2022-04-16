Scout24 76.99 CHF 1.33% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Marcus Diebel verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf eine Ankündigung, wonach die Immobilienplattform des Portalbetreibers jetzt als App in dem KI-Tool ChatGPT verfügbar sei. Er begrüße diesen Schritt, der einen Teil der aktuellen Bedenken der Anleger hinsichtlich KI-bedingter Umbrüche direkt adressiere./rob/tih/he;

