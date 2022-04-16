Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
75.35CHF
1.15CHF
1.55 %
17:30:00
SWX
30.01.2026 20:54:06
Scout24 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Marcus Diebel verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf eine Ankündigung, wonach die Immobilienplattform des Portalbetreibers jetzt als App in dem KI-Tool ChatGPT verfügbar sei. Er begrüße diesen Schritt, der einen Teil der aktuellen Bedenken der Anleger hinsichtlich KI-bedingter Umbrüche direkt adressiere./rob/tih/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 17:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 17:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Overweight
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
105.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
84.05 €
|
Abst. Kursziel*:
24.93%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
84.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.00%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
