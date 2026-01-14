Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80

78.70
CHF
0.55
CHF
0.70 %
09:01:09
SWX
Scout24 Overweight

Scout24
79.16 CHF -1.18%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Scout24 auf "Overweight" belassen. Etliche Management-Teams von Onlineportal-Betreibern zeigten sich offen für Partnerschaften mit KI-Anbietern, schrieb Marcus Diebel in einem am Montag vorliegenden Rückblick auf eine hauseigene Veranstaltung zur europäischen Internetbranche. Einige Akteure wie etwa Scout24 hätten bereits Partnerschaften für die Suche auf ihren Portalen angekündigt. Andere bevorzugten hingegen mit Blick auf die hohen Kosten selbst entwickelte KI-Lösungen. Der Scout24-Aktienkurs habe sich dank des Umsatzwachstums 2025 überdurchschnittlich entwickelt, preise das Margenpotenzial aber noch nicht ein./gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 20:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Scout24 Overweight
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
86.10 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
85.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:00 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 Scout24 Overweight Barclays Capital
15.01.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
13.01.26 Scout24 Overweight Barclays Capital
13.01.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
