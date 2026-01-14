Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
Scout24 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Scout24 auf "Overweight" belassen. Etliche Management-Teams von Onlineportal-Betreibern zeigten sich offen für Partnerschaften mit KI-Anbietern, schrieb Marcus Diebel in einem am Montag vorliegenden Rückblick auf eine hauseigene Veranstaltung zur europäischen Internetbranche. Einige Akteure wie etwa Scout24 hätten bereits Partnerschaften für die Suche auf ihren Portalen angekündigt. Andere bevorzugten hingegen mit Blick auf die hohen Kosten selbst entwickelte KI-Lösungen. Der Scout24-Aktienkurs habe sich dank des Umsatzwachstums 2025 überdurchschnittlich entwickelt, preise das Margenpotenzial aber noch nicht ein./gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Scout24
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
86.10 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
85.20 €
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Marcus Diebel
KGV*:
-
Nachrichten zu Scout24
16.01.26
|Barclays Capital beurteilt Scout24-Aktie mit Overweight (finanzen.ch)
16.01.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
16.01.26
|Schwacher Handel: DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
15.01.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt zurück (finanzen.ch)
15.01.26
|Freundlicher Handel: DAX am Donnerstagmittag im Aufwind (finanzen.ch)
15.01.26
|Scout24-Aktie: Bernstein Research gibt Outperform-Bewertung bekannt (finanzen.ch)
14.01.26
|EQS-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
14.01.26
|EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu Scout24
|08:00
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Scout24
|78.15
|-0.06%
|08:00
JP Morgan Chase & Co.
Scout24 Overweight
|07:51
RBC Capital Markets
Zalando Outperform
|07:50
RBC Capital Markets
BNP Paribas Outperform
|07:31
RBC Capital Markets
Richemont Sector Perform
|07:26
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Stellantis Buy
|07:23
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Renault Hold
|07:21
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Volkswagen Buy