Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80

62.80
CHF
1.55
CHF
2.53 %
09:12:05
SWX
27.02.2026 07:52:11

Scout24 Overweight

Scout24
63.33 CHF 6.72%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Scout24 von 131 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Internetportal-Betreiber stehe im Sektor gegen die KI-Konkurrenz am besten da, schrieb Andrew Ross am Donnerstagabend im Nachgang der Geschäftszahlen. Diese dunkle Wolke dürfte aber zunächst nicht verschwinden./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 23:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Scout24 Overweight
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
100.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
69.00 € 		Abst. Kursziel*:
44.93%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
69.15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
44.61%
Analyst Name::
Andrew Ross 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

