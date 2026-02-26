Scout24 63.33 CHF 6.72% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Scout24 von 131 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Internetportal-Betreiber stehe im Sektor gegen die KI-Konkurrenz am besten da, schrieb Andrew Ross am Donnerstagabend im Nachgang der Geschäftszahlen. Diese dunkle Wolke dürfte aber zunächst nicht verschwinden./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 23:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.