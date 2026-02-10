Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
10.02.2026

Scout24 Outperform

Scout24
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Scout24 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Drohende Konkurrenz durch Künstliche Intelligenz habe die Aktien von Internet-Dienstleistern schwer belastet, schrieb Annick Maas in einer Branchenstudie am Dienstag. Ehrlicherweise müsse man jedoch sagen, dass zentrale und oftmals kostspielige Entscheidungen über den Arbeitsplatz, den Wohnsitz und das Auto unregelmäßig und oft hochemotional getroffen würden. Die Expertin hat daher unverändert eine positive Haltung zu erfahrenen Branchenspezialisten wie der Immobilienplattform Scout24./bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 13:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

