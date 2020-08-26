Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
80.60CHF
17.80CHF
28.34 %
26.08.2020
SWX
31.10.2025 16:17:46
Scout24 Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Scout24 nach Quartalszahlen von 125 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wassachon Udomsilpa passte ihre Prognosen für den Online-Portalbetreiber in einer am Freitag vorliegenden Studie an den etwas besser als erwartet ausgefallenen durchschnittlichen Umsatz je Nutzer im dritten Quartal an./rob/edh/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 10:53 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 10:53 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
130.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
100.50 €
|
Abst. Kursziel*:
29.35%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
100.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.00%
|
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
