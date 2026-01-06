Darum holt der US-Dollar zum Franken und Euro etwas auf

Anzeige

Der "Greenback" ist allerdings nach wie vor günstig zu haben.

Der Euro gab am Dienstagnachmittag nach und wird zu 1,1690 Dollar gehandelt nach 1,1714 gegen Mittag. Auch zum Franken macht der Dollar Boden gut: Der Franken notiert mit 0,7947 etwas tiefer als zuvor (0,7927). Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei 0,9290 in etwa auf der Stelle.

Zu Wochenbeginn hatten unter anderem enttäuschende US-Konjunkturdaten den Dollar belastet. Im Dezember hatte sich die Stimmung der Einkaufsmanager in den US-Industriebetrieben überraschend weiter verschlechtert. Am Dienstag fielen derweil Inflationsdaten aus Deutschland tiefer als erwartet aus.

