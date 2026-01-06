US-Dollar - Japanischer Yen USD - JPY
06.01.2026 17:05:00
Darum holt der US-Dollar zum Franken und Euro etwas auf
Der zuletzt schwache US-Dollar hat am Dienstag einen Teil der Verluste abgeschüttelt.
Der Euro gab am Dienstagnachmittag nach und wird zu 1,1690 Dollar gehandelt nach 1,1714 gegen Mittag. Auch zum Franken macht der Dollar Boden gut: Der Franken notiert mit 0,7947 etwas tiefer als zuvor (0,7927). Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei 0,9290 in etwa auf der Stelle.
Zu Wochenbeginn hatten unter anderem enttäuschende US-Konjunkturdaten den Dollar belastet. Im Dezember hatte sich die Stimmung der Einkaufsmanager in den US-Industriebetrieben überraschend weiter verschlechtert. Am Dienstag fielen derweil Inflationsdaten aus Deutschland tiefer als erwartet aus.
Zürich (awp)
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9298
|
0.18
|Türkische Lira
|
54.0898
|
-0.50
|Baht
|
39.2458
|
-0.72
|Bitcoin - US Dollar
|
92685.4062
|
-1.30
|Real
|
6.7482
|
-1.21
|US-Dollar
|
0.7955
|
0.46
|Zloty
|
4.5306
|
-0.18
|Euro - US Dollar
|
1.1691
|
-0.28
|Ripple - US Dollar
|
2.2944
|
-2.55
|Forint
|
413.9662
|
0.09
|Bitcoin - Euro
|
79282.1696
|
-1.11
|Ripple
|
0.5481
|
2.26
|Rubel
|
101.1959
|
-1.68
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel fester -- DAX schliesst mit Rekordschluss -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutschen Aktienmarkt legten am Dienstag zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.