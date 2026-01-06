Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'341 0.7%  SPI 18'370 0.7%  Dow 49'238 0.5%  DAX 24'897 0.1%  Euro 0.9298 0.2%  EStoxx50 5'933 0.2%  Gold 4'486 0.9%  Bitcoin 73'704 -1.0%  Dollar 0.7955 0.5%  Öl 61.5 -0.4% 
Top News
Gold und Small-Cap-KI-Aktien: Das sind die Anlagetrends 2026 laut einer Goldman Sachs-Umfrage
Top-Performer 2026? Darum setzt ein Analyst lieber auf NVIDIA-Rivale AMD
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag
Beiersdorf-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Hold-Bewertung bekannt
D-Wave Quantum unterbricht Rally: CES 2026 bewegt Anleger
Devisen im Blick 06.01.2026 17:05:00

Darum holt der US-Dollar zum Franken und Euro etwas auf

Darum holt der US-Dollar zum Franken und Euro etwas auf

Der zuletzt schwache US-Dollar hat am Dienstag einen Teil der Verluste abgeschüttelt.

Der "Greenback" ist allerdings nach wie vor günstig zu haben.

Der Euro gab am Dienstagnachmittag nach und wird zu 1,1690 Dollar gehandelt nach 1,1714 gegen Mittag. Auch zum Franken macht der Dollar Boden gut: Der Franken notiert mit 0,7947 etwas tiefer als zuvor (0,7927). Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei 0,9290 in etwa auf der Stelle.

Zu Wochenbeginn hatten unter anderem enttäuschende US-Konjunkturdaten den Dollar belastet. Im Dezember hatte sich die Stimmung der Einkaufsmanager in den US-Industriebetrieben überraschend weiter verschlechtert. Am Dienstag fielen derweil Inflationsdaten aus Deutschland tiefer als erwartet aus.

Zürich (awp)

EZB-Zinsentscheid: Leitzins bleibt unverändert

Meistgelesene Nachrichten

Breite Verfügbarkeit von Wegovy-Pille in den USA treibt Novo Nordisk-Aktie erneut kräftig nach oben
SMI schliesst im Minus -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke -- Asiens Börsen letztlich überwiegend weit im Plus
Rheinmetall-Aktie zieht an: Bundeswehr stockt Schützenpanzer-Ausrüstung auf - auch Aktien von RENK, HENSOLDT & TKMS steigen
Bayer-Aktie fällt trotzdem ins Minus: Sevabertinib bekommt Breakthrough-Therapy-Status in den USA und China
Bitcoin-Ausblick 2026: Aus diesen Gründen könnte der nächste Zyklus Kryptowährungsanleger überraschen
Idorsia-Aktie in Rot: Veröffentlichung neuer Studie zu Schlafmittel Daridorexant - Phase-II-Studie für Schuppenflechte-Medikament gestartet
Nordex-Aktie fester: Grossauftrag für kanadische Windparks erhalten
Gold, Öl & Co. in KW 1: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
VW-Aktie trotzdem höher: Volkswagen meldet stark rückläufige Absatzzahlen in den USA - VW-Töchter zu Rückrufaktion gezwungen
D-Wave Quantum unterbricht Rally: CES 2026 bewegt Anleger

finanzen.net News

Datum Titel
17:37 TAGESVORSCHAU: Termine am 7. Januar 2026
17:37 US-Anleihen: Kursverluste - Vortagesgewinne nahezu weg
17:37 WOCHENVORSCHAU: Termine bis 20. Januar 2026
17:31 Schnee und Eis stören Umschlag im Hamburger Hafen
17:20 Polizei durchsucht Sparkasse nach Millionen-Raub
17:19 ROUNDUP: Priorität Wirtschaft - wie die Union die Krise beenden will
17:11 ROUNDUP: Brandenburgs BSW wirft SPD nach Bruch Verrat an Wählern vor
17:05 dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 06.01.2026 - 17.00 Uhr
17:02 Weitere Unruhen im Westen Irans
16:58 Devisen: Euro sinkt unter 1,17 US-Dollar - Preisdaten im Blick