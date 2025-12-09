Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
Scout24 Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Scout24 von 128 auf 122 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas reagierte damit am Mittwochabend auf die zuletzt gesunkene Branchenbewertung, erhöhte allerdings seine Ergebnisschätzungen wegen der Übernahme in Spanien im September. Der Zukauf werde kritisch beäugt, Scout24 habe aber einfach eine günstige Chance ergriffen, schrieb der Experte. Auch die Befürchtungen um die KI-Konkurrenz sehe er gelassen./rob/ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
