Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’879 -0.3%  SPI 17’709 -0.3%  Dow 48’058 1.1%  DAX 24’040 -0.4%  Euro 0.9356 0.0%  EStoxx50 5’693 -0.3%  Gold 4’215 -0.3%  Bitcoin 72’074 -2.0%  Dollar 0.7996 -0.1%  Öl 61.6 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Phoenix Mecano-Aktie fester: Unternehmen verfehlt Wachstumsziel - Profitabilität bleibt oberste Priorität
Bioversys-Aktie wenig bewegt: Zulassungsrelevante Studie mit Hoffnungsträger BV100 startet
Calida-Aktie in Rot: Wäschekonzern nominiert zwei Unternehmerinnen für den Verwaltungsrat
Basilea-Aktie leichter: Suche nach neuem Antibiotikum mit Phare Bio
DKSH-Aktie fester: Marktdienstleister stärkt mit Übernahme von Invita sein Geschäft im asiatisch-pazifischen Raum
Suche...
eToro entdecken

Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80

80.70
CHF
0.30
CHF
0.37 %
09:19:04
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.12.2025 07:21:11

Scout24 Buy

Scout24
81.05 CHF 0.15%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Scout24 von 128 auf 122 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas reagierte damit am Mittwochabend auf die zuletzt gesunkene Branchenbewertung, erhöhte allerdings seine Ergebnisschätzungen wegen der Übernahme in Spanien im September. Der Zukauf werde kritisch beäugt, Scout24 habe aber einfach eine günstige Chance ergriffen, schrieb der Experte. Auch die Befürchtungen um die KI-Konkurrenz sehe er gelassen./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 17:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Scout24 Buy
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
122.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
86.60 € 		Abst. Kursziel*:
40.88%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
86.85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40.47%
Analyst Name::
Gerhard Orgonas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Scout24

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Scout24

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:21 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.12.25 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Scout24 Outperform Bernstein Research
05.11.25 Scout24 Overweight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Scout24 80.55 0.19% Scout24