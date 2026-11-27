Bernstein Research hat Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Analyst Callum Elliott beschäftigte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Herstellen von Lebensmittel sowie von Haushalts- und Körperpflegeprodukten mit aktuellen Kassen-Scannerdaten für die vier Wochen bis Anfang November, die die Trends für Westeuropa zeigen. Das Wachstum des Marktes für verpackte Verbrauchsgüter habe sich dank höherer Absatzmengen in den meisten Kategorien verbessert. "Beauty" sei mit einem Plus von 4,5 Prozent die stärkste Kategorie geblieben. Der Bereich "Lebensmittel" habe von einem beschleunigten Absatzwachstum profitiert und der Bereich "Körperpflege" von einer Erholung der Absatzmengen. Der Bereich "Haushaltswaren" wachse zudem wieder, während der Bereich "Verbrauchergesundheit" weiter rückläufig gewesen sei.

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Das Papier von Beiersdorf befand sich um 16:05 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0.9 Prozent auf 82.80 EUR ab. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 14.73 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 119’169 Beiersdorf-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 10.4 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Ergebnisse für Q4 2026 wird von Experten am 04.03.2027 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2026 / 12:26 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 12:26 / UTC





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