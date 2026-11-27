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27.11.2026 12:59:43
Deutsche Börse-Aktie: Konzern nimmt EU-Hürde bei geplanter Allfunds-Übernahme
Die Deutsche Börse hat eine weitere Hürde für die milliardenschwere Übernahme von Allfunds genommen.
Deutsche Börse und Allfunds hatten sich im Januar auf die Übernahme in bar und Aktien geeinigt.
Die Deutsche Börse-Aktie notiert im XETRA-Handel 0,16 Prozent höher bei 317,7 Euro.
DJG/mgo/uxd
DOW JONES
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