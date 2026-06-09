Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
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Scout24 Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas präsentierte am Montag anlässlich der anstehenden Fußball-WM die derzeitigen "European Mid-Cap All-Stars", zu denen er auch den deutschen Portalbetreiber zählt. Als führende Immobilienplattform Deutschlands mit skalierbarem Geschäftsmodell zählen sie zu seiner Abteilung Attacke./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Buy
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
75.20 €
|
Abst. Kursziel*:
32.98%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
75.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.71%
|
Analyst Name::
Gerhard Orgonas
|
KGV*:
-
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