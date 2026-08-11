DAX 40-Wert Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Scout24-Investment von vor einem Jahr verloren

Die Scout24-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 117.80 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 84.890 Scout24-Aktien. Die gehaltenen Scout24-Anteile wären am 10.08.2026 6’417.66 EUR wert, da der Schlussstand 75.60 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 35.82 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Scout24 belief sich zuletzt auf 5.18 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Scout24-Papiere fand am 01.10.2015 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines Scout24-Anteils lag damals bei 30.75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch