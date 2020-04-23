Scout24 110.40 CHF -1.57% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 nach Eckdaten zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Der Online-Portalbetreiber habe die Erwartungen ein Stück weit übertroffen und auf dieser Basis den Ausblick angehoben, schrieb Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.