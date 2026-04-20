SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
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SCHOTT Pharma Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Schott Pharma von 18 auf 21 Euro angehoben und die Aktien von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Mit den Eckdaten für das dritte Geschäftsquartal habe der Spezialist für Verpackung und Verabreichung injizierbarer Medikamente seine verbliebenen Sorgen abgehakt, schrieb Charles Weston in seiner am Donnerstag vorliegenden Empfehlung. Die nun gelösten Probleme mit einem wichtigen Kunden für Glasspritzen seien Grund für die Gewinnwarnung im Dezember 2025 gewesen. Weston lobte zudem Umsatzwachstum und Margensteigerung von Schott./rob/ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Outperform
|
Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
21.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
17.78 €
|
Abst. Kursziel*:
18.11%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
20.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.20%
|
Analyst Name::
Charles Weston
|
KGV*:
-
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