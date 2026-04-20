NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Schott Pharma von 18 auf 21 Euro angehoben und die Aktien von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Mit den Eckdaten für das dritte Geschäftsquartal habe der Spezialist für Verpackung und Verabreichung injizierbarer Medikamente seine verbliebenen Sorgen abgehakt, schrieb Charles Weston in seiner am Donnerstag vorliegenden Empfehlung. Die nun gelösten Probleme mit einem wichtigen Kunden für Glasspritzen seien Grund für die Gewinnwarnung im Dezember 2025 gewesen. Weston lobte zudem Umsatzwachstum und Margensteigerung von Schott./rob/ag/zb;