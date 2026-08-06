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SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

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06.08.2026 12:29:00

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma verteuert sich am Donnerstagmittag

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma verteuert sich am Donnerstagmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Zuletzt stieg die SCHOTT Pharma-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 22,20 EUR.

SCHOTT Pharma
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Im XETRA-Handel gewannen die SCHOTT Pharma-Papiere um 12:28 Uhr 0,2 Prozent. Bei 22,45 EUR markierte die SCHOTT Pharma-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,15 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SCHOTT Pharma-Aktien beläuft sich auf 12'760 Stück.

Am 12.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 25,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SCHOTT Pharma-Aktie mit einem Kursplus von 13,06 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 12,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 43,15 Prozent würde die SCHOTT Pharma-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,180 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,174 EUR. Am 13.05.2026 lud SCHOTT Pharma zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -1,76 Prozent auf 247.88 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 252.33 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte SCHOTT Pharma am 12.08.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte SCHOTT Pharma möglicherweise am 18.08.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,961 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: SCHOTT Pharma
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