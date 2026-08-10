SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
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10.08.2026 16:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma wird am Montagnachmittag ausgebremst
Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die SCHOTT Pharma-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 22,05 EUR ab.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 22,05 EUR. Die Abwärtsbewegung der SCHOTT Pharma-Aktie ging bis auf 22,05 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,60 EUR. Zuletzt wechselten 38'862 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 12.08.2025 auf bis zu 25,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SCHOTT Pharma-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 12,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie ist somit 42,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR an SCHOTT Pharma-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,174 EUR. SCHOTT Pharma veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,21 EUR. Im letzten Jahr hatte SCHOTT Pharma einen Gewinn von 0,26 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 247.88 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von -1,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 252.33 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von SCHOTT Pharma wird am 12.08.2026 gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte SCHOTT Pharma möglicherweise am 18.08.2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SCHOTT Pharma-Aktie in Höhe von 0,961 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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