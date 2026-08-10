SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
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10.08.2026 09:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Vormittag mit grünen Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von SCHOTT Pharma. Zuletzt sprang die SCHOTT Pharma-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 22,55 EUR zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von SCHOTT Pharma nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,2 Prozent auf 22,55 EUR. Kurzfristig markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 22,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,60 EUR. Von der SCHOTT Pharma-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'362 Stück gehandelt.
Am 12.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 25,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SCHOTT Pharma-Aktie mit einem Kursplus von 11,31 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,62 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Derzeit notiert die SCHOTT Pharma-Aktie damit 78,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,174 EUR. Im Vorjahr erhielten SCHOTT Pharma-Aktionäre 0,180 EUR je Wertpapier. Am 13.05.2026 hat SCHOTT Pharma in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -1,76 Prozent auf 247.88 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 252.33 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Am 12.08.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 18.08.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von SCHOTT Pharma.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SCHOTT Pharma-Gewinn in Höhe von 0,961 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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