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Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972

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26.06.2026 18:16:03

Schneider Electric Overweight

Schneider Electric
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schneider Electric von 325 auf 335 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vorab-Aussagen des Technologiekonzerns deuteten auf ein immer noch starkes Wachstum im zweiten Quartal hin, schrieb Phil Buller in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 16:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 16:01 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Overweight
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
335.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
274.25 € 		Abst. Kursziel*:
22.15%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
275.35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.66%
Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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