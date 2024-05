NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric anlässlich der beendeten Gespräche über einen Kauf von Bentley Systems auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Das Übernahmeziel sei attraktiv, aber nicht zu jedem Preis, schrieb Analyst Alasdair Leslie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schätzt, dass sich damit nichts an der Zukaufspolitik der Franzosen ändern wird, die bei potenziellen Deals weiterhin opportunistisch vorgehen dürften./tih/edh;