NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 310 Euro auf "Outperform" belassen. Das Expertenteam ging am Montag im Rahmen seiner monatlichen Analyse der Baubranche auf die aktuellen Trends in Europa ein. Dabei wiesen die Analysten darauf hin, dass sich die Einkaufsmanagerindizes in Deutschland verbessert, in Frankreich und Großbritannien indes weiter verschlechtert hätten. In Schneider sehen die Experten die attraktivste Wachstumschance im Investitionsgütersektor. Kurzfristige Bedenken hinsichtlich der Margen änderten nichts an starken mittelfristigen Aussichten./ck/ag;