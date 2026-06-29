NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric nach einem letzten Analystenbriefing vor den Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 310 Euro auf "Outperform" belassen. Alasdair Leslie sprach am Freitag von positiven Erkenntnissen aus der Telefonkonferenz. Der französische Elektrokonzern habe bestätigt, dass sich die im ersten Quartal eingeleiteten Preismaßnahmen nun in der Gewinn- und Verlustrechnung niederschlagen, während die Kosten in den vergangenen Monaten stabil geblieben seien. Die Nachfrage entwickele sich offenbar weiter robust./tih/ag;