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Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972

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29.06.2026 07:14:13

Schneider Electric Outperform

Schneider Electric
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric nach einem letzten Analystenbriefing vor den Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 310 Euro auf "Outperform" belassen. Alasdair Leslie sprach am Freitag von positiven Erkenntnissen aus der Telefonkonferenz. Der französische Elektrokonzern habe bestätigt, dass sich die im ersten Quartal eingeleiteten Preismaßnahmen nun in der Gewinn- und Verlustrechnung niederschlagen, während die Kosten in den vergangenen Monaten stabil geblieben seien. Die Nachfrage entwickele sich offenbar weiter robust./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 13:24 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 13:24 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Outperform
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
310.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
275.20 € 		Abst. Kursziel*:
12.65%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
277.75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.61%
Analyst Name::
Alasdair Leslie 		KGV*:
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