NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 Euro belassen. Nicholas Green befasste sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit den Einschätzungen und Aussichten der europäischen Investitionsgüterindustrie für das zweite Halbjahr 2025. Der französische Technologiekonzern habe bislang ein Jahr zum Vergessen gehabt, schrieb er. Doch dies könne im zweiten Halbjahr mit einer Rückkehr zum Wachstum und Margensteigerungen wieder wettgemacht werden./edh/tih;