Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’777 -1.7%  SPI 18’976 -1.5%  Dow 48’781 -0.4%  DAX 24’646 -2.5%  Euro 0.9120 0.9%  EStoxx50 5’982 -2.6%  Gold 5’329 1.0%  Bitcoin 54’217 7.3%  Dollar 0.7803 1.7%  Öl 78.5 8.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Klumpenrisiken in US-Aktien: Alternative Indizes rücken in den Fokus
Tesla-Aktie im Blick: Mit diesen Problemen kämpfen Robotaxis derzeit
Q4 2025: Diese Aktien kaufte und verkaufte Stanley Druckenmiller
Mehr Kapazitäten für GLP-1: Novo Nordisk investiert massiv in Irland - Aktie etwas schwächer
Februar 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Zurich Insurance-Aktie angepasst
Suche...
Plus500 Depot
360° Finanzen 02.03.2026 16:49:13

Klumpenrisiken in US-Aktien: Alternative Indizes rücken in den Fokus

Kolumne

Alle Artikel des Autors

Durch die starke Performance der grossen US-Technologiegiganten sind mittlerweile erhebliche Sektor- und Klumpenrisiken entstanden. Für Anlegerinnen und Anleger, die der Tech-Rallye skeptisch gegenüberstehen, gewinnen alternative Indizes an Bedeutung.

Mit einem geschätzten Bruttoinlandsprodukt von USD 30.5 Billionen im Jahr 2025 (IMF) besetzen die USA den Spitzenplatz unter den globalen Volkswirtschaften. Rund ein Viertel der weltweiten Erzeugnisse (inkl. Dienstleistungen) werden in den USA erbracht. Auch für die Finanzwirtschaft sind die Vereinigten Staaten mit ihren immensen Anleihen- und Aktienmärkten von zentraler Bedeutung.

64% der global handelbaren Marktkapitalisierung entfallen auf den US-Aktienmarkt. Ohne Schwellenländermärkte sind es sogar 70%. US-Unternehmen gelten als innovativ, kompetitiv und stellen meist das Aktionärsinteresse in den Vordergrund. Durch den amerikanischen Aktienmarkt ist es möglich, in Technologieunternehmen mit neuen Geschäftsmodellen zu investieren, welche im Heimmarkt vielleicht weniger stark vertreten sind.

Dies zeigt sich auch in der Performance. In den vergangenen fünf Jahren erzielte der US-Aktienmarkt (MSCI USA) eine Rendite von durchschnittlich 14.5% pro Jahr. Bereinigt um den schwächelnden US-Dollar konnten Schweizer Investoren mit rund 11% pro Jahr rechnen, während der Schweizer Aktienmarkt einen jährlichen Zuwachs von lediglich 6.7% verzeichnete.

Passives Investieren: was ist im Index?

Die grosse Mehrheit der aktiv verwalteten Fonds schafft es gemäss zahlreichen Studien nicht, ihren Vergleichsindex zu schlagen. Dies gilt in besonderem Ausmass für den hocheffizienten US-Markt. Passiv verwaltete Produkte wie ETF oder Indexfonds gewinnen daher an Popularität. Sie erzielen keine Überrendite, sondern bilden schlicht den Markt ab - möglichst kostengünstig und effizient.

Die Wahl des zugrundeliegenden Referenzindex ist dabei zentral. Die meisten moderneren Standardindizes stützen sich bei der Titelgewichtung auf die zugrundeliegende Marktkapitalisierung der jeweiligen Unternehmen. Dies führt dazu, dass grosse Unternehmen teils ein erhebliches Gewicht einnehmen, was sich negativ auf die Diversifikation auswirken kann. Im S&P 500, aber auch im Nasdaq sind Titel aus dem Technologiebereich mit teils ähnlichen Geschäftsmodellen überproportional stark vertreten.

Starke Konzentration bei US-Tech-Giganten

Diese oftmals einseitige Ausrichtung birgt gerade für passive Anlagen Gefahren. Konkret stammen die acht grössten US-Unternehmen aus dem Technologiesektor oder haben technologielastige Geschäftsmodelle. Sie alle profitieren vom gegenwärtigen Boom um künstliche Intelligenz. Die Gewichtung der «Magnificent Seven» (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla) im S&P 500 beläuft sich auf mehr als 30%. Wenn zusätzlich noch entsprechende Positionen als Einzeltitel oder über weitere Fonds gehalten werden, entstehen teils erhebliche Klumpenrisiken.

Dass gewisse Sektoren oder Themenbereiche eine hohe Gewichtung im Aktienmarkt einnehmen, ist dabei nicht ungewöhnlich. In den 80er Jahren waren es hauptsächlich grosse Energieunternehmen, in den 90ern dominierten japanische Finanzwerte und in den 2000er-Jahren bestimmten Unternehmen aus dem aufkommenden Internet das Marktgeschehen. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt aber, dass Unternehmen, welche ein starkes Gewicht in einem Index einnehmen, in den Folgejahren häufig etwas an Dynamik einbüssen.

US-Indizes mit weniger Konzentration

Gemäss Berechnungen des Finanzdienstleisters MSCI weisen Aktien, welche im S&P 500 gelistet sind, in 75% der Fälle eine Unterperformance auf, sobald sie zu den zehn grössten Indextiteln gehören. Eine geringere Gewichtung der grössten Titel kann die Diversifikation verbessern, zumal diese in den USA auch ähnliche Gewinn- und Risikotreiber aufweisen.

«Gleichgewichtete» Indizes bieten diese Möglichkeit: In diesen erhält jedes Unternehmen unabhängig seiner Marktkapitalisierung die gleiche Gewichtung. Der triviale Ansatz verringert zwar die Dominanz von Nvidia & Co., verleiht kleineren Unternehmen aber ein unverhältnismässig hohes Gewicht. Zielführender erscheint es, marktgewichtete Indizes um einzelne Aktien zu bereinigen.

Dies hat den Vorteil, dass die relative Markgewichtung der verbleibenden Titel bestehen bleibt. Neuartige Indizes schliessen bewusst nur wenige Unternehmen mit hohem Gewicht aus, so dass ein grosser Teil des zugrundeliegenden Marktes weiterhin abgebildet wird.

Konzentration als Performancetreiber

Bewusst auf die grössten US-Titel zu verzichten, reduziert die Sektor- und Klumpenrisiken, allerdings fehlen auch die entsprechenden Performancebeiträge. Ein Grossteil der ausserordentlich starken Performance von Nasdaq und S&P 500 in den letzten Jahren ist auf die grossen Tech- und Kommunikationswerte zurückzuführen.

So erzielten die «Magnificent Seven» in den letzten fünf Jahren eine Performance von rund 210%, während die restlichen Titel des S&P 500 um 65% zulegen konnten. Die starke Performance des IT-Sektors ist zumindest vorerst durch die Gewinnentwicklung gedeckt. Gemäss S&P stammen derzeit mehr als 30% der operativen Indexgewinne aus dem Technologiesektor - Tendenz steigend.

Inwiefern die Indexkonzentration in den gängigen ETFs gerechtfertigt ist, hängt wesentlich von der Einschätzung des gegenwärtigen KI-Booms und der Tech-Rallye sowie vom Portfolioanteil bereits separat gehaltener Aktien der US-Technologiegiganten ab.

Von Thomas Rühl, CIO SZKB

In 360° Finanzen liefern Experten und Expertinnen jeden Monat klare Strategien für eine zukunftssichere Geldanlage. Sie analysieren die Märkte, ordnen ESG-Entwicklungen ein und geben praxisnahe Tipps zur optimalen Portfolioallokation und zum Vorsorgesparen.

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .

Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen

Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

16:19 Ölpreise im Strudel politischer Spannungen
14:49 UBS Logo UBS KeyInvest: Im Bann der Geopolitik
12:28 Marktüberblick: Ölpreise springen nach Iran-Eskalation
09:59 SMI vor holprigem Wochenauftakt
26.02.26 KI verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
26.02.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Partners Group Holding AG
24.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AXA, Swiss Life, Swiss Re
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’346.57 19.74 S7LBMU
Short 14’656.81 13.74 SC7BZU
Short 15’205.94 8.87 SPEBFU
SMI-Kurs: 13’776.63 02.03.2026 16:38:35
Long 13’186.09 19.46 SIJB0U
Long 12’875.01 13.54 S34BNU
Long 12’321.46 8.87 SK3BMU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

Top-Rankings

So hat Jeremy Grantham im 4. Quartal 2025 investiert
Einblicke ins Portfolio
Bildquelle: Lane Turner/Boston Globe/Getty Images
Rohstoffe im Februar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Weitere Artikel dieses Kolumnisten

24.02.26 Der institutionelle Wandel: Warum Grossinvestoren bei Kursrückgängen Kryptowährungen kaufen
16.02.26 Zwischen Skepsis und Potenzial: Energiewende als Investitionschance
02.02.26 Möglicher Handelskrieg zwischen USA und EU führt zu Bitcoin-Ausverkauf
30.01.26 Unternehmensgewinne 2025 auf Rekordniveau: Was das Wachstum global antreibt
25.01.26 Schweizer Zinsen: Safe-Haven-Status rechtfertigt tiefe Renditen
29.12.25 KI-Rallye: Befinden wir uns bereits in einer Blase?
22.12.25 Krypto-Ausblick 2026: Der Weg in den Mainstream ist geebnet
19.12.25 Schweizer Firmen priorisieren Nordamerika und das Kerngeschäft
07.12.25 Warum Bitcoin fällt: Eine Analyse der aktuellen Preiskorrektur
25.09.25 Zwischen Gewinn oder Verlust - So steuern Sie durch volatile Krypto-Märkte

finanzen.net News

Datum Titel
16:45 Iran-Krieg treibt Ölpreise hoch - Expertin warnt vor Folgen
16:43 Flugverkehr in Dubai soll wieder anlaufen
16:39 EU sieht bisher keine Fluchtbewegungen aus Iran
16:36 Aktien New York: Iran-Krieg trübt Börsenstimmung nur leicht
16:26 USA: ISM-Industriestimmung trübt sich wieder etwas ein
16:25 Israels Armee-Chef droht Hisbollah mit 'vernichtendem Schlag'
16:24 Tourismus-Koordinator ruft Reisende zur Registrierung auf
16:16 ROUNDUP 2: Iran-Krieg belastet Aktienmärkte - Gold gefragt
16:12 ROUNDUP 3: Iran-Krieg lässt Spritpreise immer weiter steigen
16:08 Telekom möchte letzte Funklöcher mit Starlink schließen