Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972

249.90
CHF
-0.48
CHF
-0.19 %
09:00:11
BRXC
Schneider Electric Buy

Schneider Electric
249.90 CHF -0.19%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schneider Electric von 275 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachfrage und Margen nähmen weiter Fahrt auf, schrieb Gael de-Bray in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung der Geschäftszahlen der Franzosen./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
300.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
277.60 € 		Abst. Kursziel*:
8.07%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
277.05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.28%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

