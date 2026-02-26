Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’017 0.7%  SPI 19’259 0.6%  Dow 49’499 0.0%  DAX 25’347 0.2%  Euro 0.9118 -0.1%  EStoxx50 6’160 0.0%  Gold 5’176 -0.1%  Bitcoin 52’032 -0.3%  Dollar 0.7730 -0.1%  Öl 71.8 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Roche-Aktie fester: Swissmedic-Zulassung für Gazyvaro gegen Lupus-Nephritis
Swiss Re-Aktie stark: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Netflix-Aktie: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht
Showdown um Tesla-Aktie: Grossinvestoren veräussern - Privatanleger kaufen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse: Hold-Bewertung von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) für Aktie
Suche...
Plus500 Depot

Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972

249.90
CHF
-0.48
CHF
-0.19 %
09:00:11
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.02.2026 09:40:19

Schneider Electric Outperform

Schneider Electric
249.90 CHF -0.19%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Schneider Electric von 285 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Wachstumsmaschine sei zurück, schrieb Alasdair Leslie am Donnerstagabend. Nach einem schwierigen 2025 habe das Elektrotechnikunternehmen dem Kapitalmarkttag im Dezember seine strategischen Ambitionen untermauert. Die überraschend starken Resultate 2025 seien dabei ein weiterer Schritt in die richtige Richtung gewesen./mis/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 22:45 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Outperform
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
300.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
276.60 € 		Abst. Kursziel*:
8.46%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
275.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.74%
Analyst Name::
Alasdair Leslie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Schneider Electric S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?