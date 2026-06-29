Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
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Schneider Electric Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Buy" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Der neue Finanzchef Nathan Fast habe Analysten ein zuversichtliches und aufschlussreiches Briefing für den anstehenden Halbjahresbericht des Elektrokonzerns gegeben, schrieb Andre Kukhnin in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Wachstumstrends seien durch die Bank intakt./tih/la;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
310.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
275.80 €
|
Abst. Kursziel*:
12.40%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
276.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.03%
|
Analyst Name::
Andre Kukhnin
|
KGV*:
-
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