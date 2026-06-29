Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
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Schneider Electric Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schneider Electric anlässlich der anstehenden Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Vor allem wegen eines stärkeres Wachstum in China dürfte der französische Elektrokonzern sein Ziel für das Umsatzwachstum aus eigener Kraft leicht anheben, schrieb Gael de-Bray in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Die Preis-/Kostendynamik sollte in der zweiten Jahreshälfte positiv ausfallen./la/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
300.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
276.00 €
|
Abst. Kursziel*:
8.70%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
275.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.85%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
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