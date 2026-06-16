Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
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Schneider Electric Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Buy" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Mit der Rahmenvereinbarung zwischen den USA und dem Iran ergäben sich nach zuvor starken Kursverlusten nun Anlagemöglichkeiten im Sektor der Investitionsgüterhersteller, schrieb Andre Kukhnin in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Der Experte zählt Kion, Kone, Schindler, Assa Abloy sowie Volvo zu den aussichtsreichen Kandidaten./bek/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
310.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
272.35 €
|
Abst. Kursziel*:
13.82%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
275.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.52%
|
Analyst Name::
Andre Kukhnin
|
KGV*:
-
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