Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Schneider Electric auf "Buy" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Das organische Umsatzwachstum im vergangenen Quartal habe sich geringfügig schneller beschleunigt als im Analystenschnitt angedacht, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Das Geschäft mit der Elektrifizierung in den USA entwickele sich nach wie vor sehr stark./gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET





