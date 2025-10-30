Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
230.54CHF
0.41CHF
0.18 %
12:56:36
BRXC
31.10.2025 11:03:53
Schneider Electric Buy
Schneider Electric
230.54 CHF 0.18%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Schneider Electric auf "Buy" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Das organische Umsatzwachstum im vergangenen Quartal habe sich geringfügig schneller beschleunigt als im Analystenschnitt angedacht, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Das Geschäft mit der Elektrifizierung in den USA entwickele sich nach wie vor sehr stark./gl/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Schneider Electric S.A.
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|11:06
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|11:03
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|30.10.25
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
