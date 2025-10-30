Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’260 -0.4%  SPI 17’018 -0.3%  Dow 47’522 -0.2%  DAX 24’054 -0.3%  Euro 0.9290 0.2%  EStoxx50 5’683 -0.3%  Gold 4’008 -0.8%  Bitcoin 87’933 1.4%  Dollar 0.8031 0.2%  Öl 64.8 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Strategy-Aktie im Plus: Bitcoin-Riese schneidet besser ab als erwartet
Reddit-Aktie gefragt: Social Media-Konzern verzeichnet Gewinnsprung
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag
Aktien von D-Wave und Quantum eMotion unter Beobachtung: Markt wartet auf frische Impulse
Coinbase-Aktie mit Kursplus: Krypto-Riese verdient mehr
Suche...
Plus500 Depot

Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972

230.54
CHF
0.41
CHF
0.18 %
12:56:36
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

31.10.2025 11:03:53

Schneider Electric Buy

Schneider Electric
230.54 CHF 0.18%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Schneider Electric auf "Buy" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Das organische Umsatzwachstum im vergangenen Quartal habe sich geringfügig schneller beschleunigt als im Analystenschnitt angedacht, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Das Geschäft mit der Elektrifizierung in den USA entwickele sich nach wie vor sehr stark./gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
260.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
248.50 € 		Abst. Kursziel*:
4.63%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
248.25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4.73%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Schneider Electric S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Schneider Electric S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:06 Schneider Electric Buy UBS AG
11:03 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
30.10.25 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
30.10.25 Schneider Electric Buy UBS AG
30.10.25 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen