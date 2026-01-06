Schneider Electric 223.00 CHF -0.14% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Schneider Electric auf "Buy" belassen bei einem Kursziel von weiterhin 285 Euro belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Technologiekonzerns dürften den Erwartungen entsprechen und der Ausblick solide ausfallen, schrieb Andre Kukhnin in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/ajx/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 17:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



