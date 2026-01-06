Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972

06.01.2026 14:10:12

Schneider Electric Buy

Schneider Electric
223.00 CHF -0.14%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Schneider Electric auf "Buy" belassen bei einem Kursziel von weiterhin 285 Euro belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Technologiekonzerns dürften den Erwartungen entsprechen und der Ausblick solide ausfallen, schrieb Andre Kukhnin in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/ajx/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 17:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
285.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
238.15 € 		Abst. Kursziel*:
19.67%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
240.15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.68%
Analyst Name::
Andre Kukhnin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Schneider Electric S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
