Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
223.00CHF
-0.32CHF
-0.14 %
09:04:30
BRXC
06.01.2026 14:10:12
Schneider Electric Buy
Schneider Electric
223.00 CHF -0.14%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Schneider Electric auf "Buy" belassen bei einem Kursziel von weiterhin 285 Euro belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Technologiekonzerns dürften den Erwartungen entsprechen und der Ausblick solide ausfallen, schrieb Andre Kukhnin in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/ajx/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 17:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
