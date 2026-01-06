Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Schneider Electric Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Buy" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Das Management des Elektrotechnikkonzerns habe bereits signalisiert, dass es mit den aktuellen Konsensschätzungen zum Umsatzwachstum und der Marge zufrieden sei, schrieb Gael de-Bray in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die am 26. Februar anstehenden Zahlen zum Geschäftsjahr 2025. ist. Die Aufmerksamkeit gelte daher der Prognose für 2026, die dem Analysten zufolge ebenfalls weitgehend den Analystenerwartungen entsprechen dürfte./ck/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
260.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
238.55 €
|
Abst. Kursziel*:
8.99%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
239.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.42%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Schneider Electric S.A.
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|14:10
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|05.01.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.12.25
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|14:10
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|05.01.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.12.25
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|14:10
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|05.01.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.12.25
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|12.12.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Schneider Electric S.A.
|223.00
|-0.14%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:25
|
Deutsche Bank AG
Sanofi Buy
|15:24
|
Deutsche Bank AG
Schneider Electric Buy
|15:23
|
Deutsche Bank AG
Siemens Energy Buy
|15:22
|
Deutsche Bank AG
Siemens Hold
|15:22
|
Deutsche Bank AG
Siemens Healthineers Hold
|15:04
|
Bernstein Research
Nike Outperform
|15:03
|
Bernstein Research
adidas Outperform