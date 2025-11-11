Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100
Schaeffler Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schaeffler von 5,25 auf 6,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Eine absehbare Schwäche der Produktion im Schlussquartal 2025 und im kommenden Jahr seien nicht gerade hilfreich, schrieb Vanessa Jeffriess in ihrem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Die Unsicherheit sei groß. Allerdings dürften sich die Margen halten lassen. Die Reihenfolge ihrer Favoriten laute Forvia vor Valeo, gefolgt von Schaeffler und Aumovio./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 18:08 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Hold
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
6.50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
6.86 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.18%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
6.82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.62%
|
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess
|
KGV*:
-
