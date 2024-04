NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Sartorius nach Zahlen für das erste Quartal von 365 auf 340 Euro gesenkt, die Einstufung wegen des verbleibenden Kurspotenzials aber auf "Overweight" belassen. Angesichts der schwachen Geräte-Aufträge erschienen die Jahresziele des Pharma- und Laborzulieferers zunehmend herausfordernd, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Erholung des Geschäfts mit Verbrauchsmaterialien bleibe aber intakt./mis/ajx;