Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius vor einer Kapitalmarktveranstaltung mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Neutral" belassen. Auf dieser dürfte der Pharma- und Labordienstleister neue mittelfristige Ziele ausgeben, schrieb Matthew Weston in seinem Ausblick vom Donnerstag. Er rechnet von 2025 bis 2030 mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von neun Prozent und liegt damit leicht über der Konsensschätzung./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 18:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.