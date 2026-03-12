Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
Sartorius vz Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius vor einer Kapitalmarktveranstaltung mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Neutral" belassen. Auf dieser dürfte der Pharma- und Labordienstleister neue mittelfristige Ziele ausgeben, schrieb Matthew Weston in seinem Ausblick vom Donnerstag. Er rechnet von 2025 bis 2030 mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von neun Prozent und liegt damit leicht über der Konsensschätzung./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Neutral
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
230.00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
211.90 €
Abst. Kursziel*:
8.54%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
213.10 €
Abst. Kursziel aktuell:
7.93%
Analyst Name::
Matthew Weston
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
09:29
|Börse Frankfurt: TecDAX beginnt die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
12.03.26
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
12.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
12.03.26
|TecDAX-Handel aktuell: Das macht der TecDAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
12.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX verliert am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
12.03.26
|EQS-DD: Sartorius AG: Dr. Lothar Ewald Kappich, buy (EQS Group)
12.03.26
|EQS-DD: Sartorius AG: Dr. Lothar Ewald Kappich, Kauf (EQS Group)
12.03.26
|EQS-DD: Sartorius AG: Dr. Lothar Ewald Kappich, buy (EQS Group)