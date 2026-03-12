Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
13.03.2026 11:27:49

Sartorius vz Neutral

Sartorius vz.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius vor einer Kapitalmarktveranstaltung mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Neutral" belassen. Auf dieser dürfte der Pharma- und Labordienstleister neue mittelfristige Ziele ausgeben, schrieb Matthew Weston in seinem Ausblick vom Donnerstag. Er rechnet von 2025 bis 2030 mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von neun Prozent und liegt damit leicht über der Konsensschätzung./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 18:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Neutral
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
230.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
211.90 € 		Abst. Kursziel*:
8.54%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
213.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7.93%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

