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Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631

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17.03.2026 09:47:25

Sartorius vz Buy

Sartorius vz.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Sartorius mit einem Kursziel von 295 Euro auf "Buy" belassen. Der diesjährige Kapitalmarkttag sei als Chance für das neue Management des Labor- und Pharmazulieferers gesehen worden, die Erwartungen zu rekalibrieren und die aktualisierten mittelfristigen Ziele zu kommunizieren, schrieb James Vane-Tempest am Dienstag. Er sieht die angestrebte organische Umsatz- sowie die Margensteigerung in der Hauptsparte Bioprocess Solutions (BPS) im Rahmen der Erwartungen. Im Bereich Lab Products & Services (LPS) bleibe Sartorius dahinter zurück./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 03:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 03:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Buy
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
295.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
James Vane-Tempest 		KGV*:
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