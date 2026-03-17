Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Sartorius vz Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Sartorius mit einem Kursziel von 295 Euro auf "Buy" belassen. Der diesjährige Kapitalmarkttag sei als Chance für das neue Management des Labor- und Pharmazulieferers gesehen worden, die Erwartungen zu rekalibrieren und die aktualisierten mittelfristigen Ziele zu kommunizieren, schrieb James Vane-Tempest am Dienstag. Er sieht die angestrebte organische Umsatz- sowie die Margensteigerung in der Hauptsparte Bioprocess Solutions (BPS) im Rahmen der Erwartungen. Im Bereich Lab Products & Services (LPS) bleibe Sartorius dahinter zurück./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Buy
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
295.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
219.80 €
|
Abst. Kursziel*:
34.21%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
217.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.38%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: MDAX beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
06:59
|EQS-News: Sartorius sharpens strategy with biopharma focus and sets new mid-term growth targets (EQS Group)
|
06:59