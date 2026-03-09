Santander Aktie 817651 / ES0113900J37
Santander Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 12,70 Euro auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Kursverluste europäischer Banken seien Ausdruck einer Risikovermeidung seitens der Investoren, schrieb Cecilia Romero Reyes am Montagabend. Sie seien nicht das Ergebnis einer fundamentalen Bewertung. Die Dynamik bei den Ergebnissen und die Qualität der verwalteten Anlagen blieben solide. Bei BNP Paribas seien die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie 2026 zuletzt mit am stärksten gestiegen. Sollte der Krieg im Nahen Osten nicht länger anhalten, gehörten Santander zu ihren Favoriten./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Overweight
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
12.70 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
9.83 €
Abst. Kursziel*:
29.20%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
9.88 €
Abst. Kursziel aktuell:
28.53%
Analyst Name::
Cecilia Romero Reyes
KGV*:
-
