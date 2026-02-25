Banco Santander Central Hispano Aktie 711583 / US05964H1059
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Ergebnis im Blick
|
25.02.2026 10:10:00
Santander-Aktie gewinnt: Santander will Gewinn bis 2028 kräftig steigern
Die spanische Grossbank Santander will bis zum Jahr 2028 deutlich mehr Kunden gewinnen und ihren Überschuss kräftig steigern.
Um den Gewinn zu steigern, soll die Zahl der Kunden von zuletzt rund 180 Millionen auf mehr als 210 Millionen im Jahr 2028 wachsen. Auch dadurch will die grösste spanische Bank ihre relativen Kosten weiter senken: Am Ende der Periode sollen die Kosten dann nur noch 36 Prozent der Bankerträge aufzehren. Die Rendite auf das materielle Eigenkapital soll zugleich auf mehr als 20 Prozent steigen.
Zum Vergleich: Im Jahr 2025 waren die Kosten der Bank 41,2 Prozent der Erträge aufgefressen. Die Rendite auf das materielle Eigenkapital betrug 16,3 Prozent.
Die Santander-Aktie gewinnt in Madrid zeitweise 2,03 Prozent auf 10,87 Euro.
LONDON/MADRID (awp international)
Weitere Links:
Nachrichten zu Banco Santander Central Hispano, SAShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1 Sh
|Keine Nachrichten verfügbar.